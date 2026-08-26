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Донецкая группа новостей

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Интересно,а указ главы ДНР распространяется на Испанию или ОАЭ?

Интересно,а указ главы ДНР распространяется на Испанию или ОАЭ? Надеюсь Шария заставят заплатить штрафы за видео, сложнее с Поздняковым,во первых его ещё в Дубаях нужно найти,во вторых,он сразу может опять с небоскрёба самоубиться.

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