В Петербурге состоялась встреча прокуроров России и Саудовской Аравии

Обсуждался вопрос возобновления авиасообщения между государствами В Мариинском дворце Петербурга состоялась встреча прокурора города Виктора Мельника с делегацией Генпрокуратуры Саудовской Аравии во главе с Саудом бен Абдаллой Аль Муаджибом.
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