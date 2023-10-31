Панарин делит 2-е место в гонке бомбардиров НХЛ. У него и Ларкина по 15 очков, у Джека Хьюза – 18

Форвард «Рейнджерс» набрал 3 (1+2) балла в матче с «Виннипегом» (3:2 ОТ) и догнал Дилана Ларкина. У россиянина стало 15 (5+10) очков в 9 играх, у капитана «Детройта» – 15 (4+11) баллов в 10 играх.