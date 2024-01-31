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Ещё один претендент на пост президента РФ снял свою кандидатуру с выборов

Ещё один претендент на пост президента РФ снял свою кандидатуру с выборов

Сегодня основатель партии «Российская партия свободы и справедливости», известный политтехнолог Андрей Богданов, сдавший в Центральную избирательную комиссию подписи в свою поддержку для участия в выборах главы государства, заявил об отказе от дальнейшего участия в президентской избирательной кампании.

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