Ещё один претендент на пост президента РФ снял свою кандидатуру с выборов

Сегодня основатель партии «Российская партия свободы и справедливости», известный политтехнолог Андрей Богданов, сдавший в Центральную избирательную комиссию подписи в свою поддержку для участия в выборах главы государства, заявил об отказе от дальнейшего участия в президентской избирательной кампании.