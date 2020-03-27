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Неделя выходных, которая может не спасти от кретинов

Неделя выходных, которая может не спасти от кретинов

Пока ведется работа по выполнению предложений Путина, нам тоже нужно немало сделать, чтобы температура в 40 градусов была характерна лазурным берегам Крыма, а не телу родного человека.

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