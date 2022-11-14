Позитив для оптимистов

3 284 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Майя Maja
    Такой вот нормальный мужик оказался)))))Илон Маск держит ...
  • Майя Maja
    Меня больше всего интересует,что будет предпринимать РФ при разделении замороженных на Западе российских активов межд...Польша готовит «т...
  • ВЛАДИМИР ЛАПИН
    немчикам нужно почаще напоминать Русские народные поговорки ... не рой яму другому, сам в неё попадёшь!!Индия рассорилась...

От России до экзотики: Куда россияне мечтают отправиться на Новый год – 2023 и сколько это стоит

От России до экзотики: Куда россияне мечтают отправиться на Новый год – 2023 и сколько это стоит

  Ранее популярные для новогодних путешествий страны Европы теперь недоступны. А какой вид отдыха наиболее востребован? Обложка © Shutterstock Россияне уже стали задумываться о том, где и как провести новогодние каникулы.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх