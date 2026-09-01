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Жителя Ставрополья осудили за вымогательство 2,5 млрд рублей у аграриев

Жителя Ставрополья осудили за вымогательство 2,5 млрд рублей у аграриев

В Ставропольском крае 49-летнего мужчину приговорили к семи годам и одному месяцу колонии строгого режима за вымогательство имущества на 2,5 млрд рублей и незаконное хранение боеприпасов.

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