Оппозиция призвала премьера Канады Трюдо уйти в отставку из-за скандала с нацистом

Лидер канадской оппозиции Пьер Пуальевр призвал премьер-министра страны Джастина Трюдо уволиться на фоне информации о приглашении 98-летнего украинского националиста Ярослава Хунку (Гунько) в парламент Канады в сентябре прошлого года.
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