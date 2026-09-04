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Американец девять месяцев жил со свиной почкой в ожидании очереди на пересадку

Американец девять месяцев жил со свиной почкой в ожидании очереди на пересадку

Sina Schuldt/TASS 66-летний житель США Тим Эндрюс стал первым пациентом в мире, который прожил девять месяцев со свиной почкой, после чего ему успешно пересадили донорский орган человека.

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