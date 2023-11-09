ВСУ стали сбрасывать кассетные боеприпасы на регионы РФ

Украинские беспилотники начали сбрасывать с дронов кассетные боеприпасы на российские регионы. О применении Вооруженными силами Украины (ВСУ) подобных снарядов сообщил в своем Telegram-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.
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