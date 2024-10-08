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Штурмовик из Челнов с боевыми товарищами взял опорный пункт противника

Штурмовик из Челнов с боевыми товарищами взял опорный пункт противника

Старший стрелок штурмовой роты Азамат Янгиров из Набережных Челнов служит по контракту. Военнослужащий на передовой выполнял боевую задачу по вытеснению украинских националистов вблизи населенного пункта Новогродовка.

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