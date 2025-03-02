Под Москвой начали решать проблему миграции по опыту Дубая (ФОТО, ВИДЕО)

Под Москвой начали решать проблему миграции по опыту Дубая. «Дубайские» общежития для гастарбайтеров-вахтовиков открываются в Домодедово: закрытая территория, не соприкасающаяся с жилыми кварталами, где созданы условия для нормального проживания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии