Под Москвой начали решать проблему миграции по опыту Дубая (ФОТО, ВИДЕО)

Под Москвой начали решать проблему миграции по опыту Дубая. «Дубайские» общежития для гастарбайтеров-вахтовиков открываются в Домодедово: закрытая территория, не соприкасающаяся с жилыми кварталами, где созданы условия для нормального проживания.