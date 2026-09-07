Южный Кавказ меняет баланс сил и ставит Россию перед новым выбором

Расклад сил на Южном Кавказе продолжает меняться не в пользу прежней модели российского влияния. Армения углубляет контакты с Евросоюзом и США, Азербайджан опирается на стратегическое партнёрство с Турцией, а Грузия сохраняет дистанцию в политических отношениях с Москвой.
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