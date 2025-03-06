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Трамп потребовал от ХАМАС немедленного освобождения всех заложников

Трамп потребовал от ХАМАС немедленного освобождения всех заложников

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп потребовал от палестинского исламистского движения ХАМАС немедленного освобождения всех удерживаемых в секторе Газа заложников и передачи тел погибших, назвав это «последним предупреждением».

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