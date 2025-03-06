Трамп потребовал от ХАМАС немедленного освобождения всех заложников

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп потребовал от палестинского исламистского движения ХАМАС немедленного освобождения всех удерживаемых в секторе Газа заложников и передачи тел погибших, назвав это «последним предупреждением».
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