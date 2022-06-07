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07.06.22==Читатели Le Figaro потребовали пожизненного заключения для президента Украины Зеленского

07.06.22==Читатели Le Figaro потребовали пожизненного заключения для президента Украины Зеленского

Французы потребовали пожизненного заключения для Зеленского МОСКВА  Читатели французской газеты Le Figaro потребовали наказать президента Украины Владимира Зеленского за преступления против мирных жителей Донбасса.

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