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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хлусевич о России на ЧМ-2026: «Выглядели бы достойно. У нас много хороших футболистов»

– На твой взгляд, если бы сборную России допустили бы до отбора на ЧМ-2026, у нас были бы шансы выйти в финальную стадию турнира? – У нас много хороших футболистов.

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