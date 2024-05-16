За что хотели расстрелять «отца» ВДВ Василия Маргелова

Этот эпизод из своей биографии Василий Маргелов особенно не любил вспоминать. Во время Великой Отечественной войны, в которой «отец» ВДВ, как известно, принимал самое непосредственное участие, генерал Чанчибадзе пообещал расстрелять Маргелова за то, что тот бросил свою дивизию.
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