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За рулем

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В РФ привезли новый американский кроссовер с ценой «китайца»: сколько просят?

В РФ привезли новый американский кроссовер с ценой «китайца»: сколько просят?

Россияне получили возможность приобрести компактный кроссовер . Кроссоверы сейчас чаще всего предлагают под заказ, а не из наличия в салоне.

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