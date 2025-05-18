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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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**Состоялся релиз бета-версии мода Crimson для Devil May Cry 3: улучшенный ко...

Состоялся релиз бета-версии мода Crimson для Devil May Cry 3: улучшенный кооператив, ИИ и многое другоеPC-версия оригинальной Devil May Cry 3 считается одним из худших портов в принципе, а версия из HD Collection получилась хуже, чем аналогичная для Nintendo Switch, заметно уступая ей по функционалу.

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