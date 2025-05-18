Состоялся релиз бета-версии мода Crimson для Devil May Cry 3: улучшенный ко...

Состоялся релиз бета-версии мода Crimson для Devil May Cry 3: улучшенный кооператив, ИИ и многое другоеPC-версия оригинальной Devil May Cry 3 считается одним из худших портов в принципе, а версия из HD Collection получилась хуже, чем аналогичная для Nintendo Switch, заметно уступая ей по функционалу.