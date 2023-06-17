СБУ «нашла виновного» в передаче информации об иностранных наемниках на Яворовском полигоне российским спецслужбам

Больше года потребовалось Службе безопасности Украины (СБУ), чтобы найти, а скорее назначить, человека, который якобы сообщил российским спецслужбам о нахождении на Яворском полигоне в Львовской области иностранных наемников.
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