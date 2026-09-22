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Царьград

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Компания Forum завершила обновление парка у ТРЦ «Радуга Парк» в Екатеринбурге

Компания Forum завершила обновление парка у ТРЦ «Радуга Парк» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге обновили центральную часть парка у ТРЦ «Радуга Парк». На площади 5400 кв. м появились прогулочный маршрут, детские и тихие зоны отдыха.

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