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Журнал о бизнесе и инвестициях

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«БКС Форекс» запустит форвардные контракты на зарубежные биржевые фонды

«БКС Форекс» запустит форвардные контракты на зарубежные биржевые фонды

«БКС Форекс» запустит CFD — контракты на разницу цен — на зарубежные ETF с 27 мая. Будут доступны сделки с форвардными контрактами на биржевые фонды, которые отслеживают крупнейшие фондовые индексы США, а также те, которые инвестируют в технологический сектор, добычу нефти и золота, финансовые компании и так далее.

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