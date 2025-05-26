«БКС Форекс» запустит форвардные контракты на зарубежные биржевые фонды

«БКС Форекс» запустит CFD — контракты на разницу цен — на зарубежные ETF с 27 мая. Будут доступны сделки с форвардными контрактами на биржевые фонды, которые отслеживают крупнейшие фондовые индексы США, а также те, которые инвестируют в технологический сектор, добычу нефти и золота, финансовые компании и так далее.