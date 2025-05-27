Названы две возможные причины эвакуации жителей Сувалкского коридора

Если жители Сувалкского коридора покидают свои жилища, значит они действительно боятся, что война начнется, хотя Россия не претендует ни на какую территорию, ни в Прибалтике, ни в Германии, ни в Польше, рассказал военный эксперт Олег Глазунов.