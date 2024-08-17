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Закон, порядок, государство

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Военнослужащие штурмовых подразделений группировки войск «Восток» оттачивают навыки боевой армейской стрельбы на полигоне в тыловом районе СВО

Военнослужащие штурмовых подразделений группировки войск «Восток» оттачивают навыки боевой армейской стрельбы на полигоне в тыловом районе СВО

Главная задача тренировок – привить навык безопасного и эффективного обращения с различными видами оружия, закрепить владение приемами рукопашного боя и научить оперативно решать внезапно возникающие тактико-огневые задачи.

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