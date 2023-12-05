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«Высокоточные комплексы» досрочно выполнили ГОЗ на поставку ЗРПК «Панцирь»

«Высокоточные комплексы» досрочно выполнили ГОЗ на поставку ЗРПК «Панцирь»

Конструкторское бюро приборостроения «Высокоточные комплексы» досрочно выполнило государственный оборонный заказ (ГОЗ) текущего года на поставку зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С», говорится в сообщении компании.

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