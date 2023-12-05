«Высокоточные комплексы» досрочно выполнили ГОЗ на поставку ЗРПК «Панцирь»

Конструкторское бюро приборостроения «Высокоточные комплексы» досрочно выполнило государственный оборонный заказ (ГОЗ) текущего года на поставку зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С», говорится в сообщении компании.
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