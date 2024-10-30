Мошенник украл 1000 головок дорогого сыра

В Лондоне неизвестный украл 22 тонны премиального чеддера. Об этом сообщает Associated Press. Компания Neal’s Yard Dairy обратилась в полицию после того, как лишилась своей продукции - премиального сыра чеддер.
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