Руководить «Укроборонпромом» назначен руководить 31-летний украинец

Правительство Украины утвердило новым руководителем государственного концерна «Укроборонпром» 31-летнего гендиректора харьковского завода имени Малышева Германа Сметанина, – сообщает в понедельник, 26 июня украинское издание «Экономическая правда».
Правительство Украины утвердило новым руководителем государственного концерна «Укроборонпром» 31-летнего гендиректора харьковского завода имени Малышева Германа Сметанина, – сообщает в понедельник, 26 июня украинское издание «Экономическая правда».
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