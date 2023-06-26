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Руководить «Укроборонпромом» назначен руководить 31-летний украинец

Руководить «Укроборонпромом» назначен руководить 31-летний украинец

Правительство Украины утвердило новым руководителем государственного концерна «Укроборонпром» 31-летнего гендиректора харьковского завода имени Малышева Германа Сметанина, – сообщает в понедельник, 26 июня украинское издание «Экономическая правда».

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