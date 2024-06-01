В России внедряется система учета домашних питомцев для борьбы с бездомными животными

В России внедряется система учета домашних животных для борьбы с бродячими питомцами. Об этом сообщило правительство, которое работает над этим проектом в соответствии с поручениями Президента Владимира Путина и правительства страны.
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