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Воронежские новости

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В воронежском автобусе нашли кошачью переноску с питомцем

В воронежском автобусе нашли кошачью переноску с питомцем

Забывчивого владельца ждут в муниципальном приюте, куда перенесли найденного в автобусе кота. Вернуть пушистого друга можно, обратившись по телефону: +7 473 207-57-60.

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