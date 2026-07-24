Хомченко о переходе в «Шанхай»: «Предложения от других команд КХЛ были, но переговоры с «Дрэгонс» длились недолго. Я был заинтересован в том, чтобы присоединиться именно к этой команде»

Голкипер Павел Хомченко высказался о переходе в «Шанхай». – Были ли у вас предложения от других команд КХЛ в межсезонье? Почему выбрали « Шанхай Дрэгонс » в качестве продолжения карьеры, долго ли шли переговоры с клубом? – Предложения от других команд КХЛ были, но переговоры с «Шанхаем» длились недолго.