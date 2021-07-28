События в мире

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  • Nina Roytvarf (Чёрная)
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  • Olga Bel
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Затопивший Европу циклон идет на Россию: стоит ли его опасаться?

Затопивший Европу циклон идет на Россию: стоит ли его опасаться?

Стало известно, что ранее затопивший Европу циклон «Дирк» направляется в Россию и достигнет Москвы 28 июля.

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Виктор Муравьев
20 мм в сутки - это не так уж и безобидно: это два ведра воды на квадратный метр поверхности. Тому, кто живёт в низинах, слебует озаботиться и принять возможные меры от подтопления!
Vladimir Lioubimcev
Был не дождь, а так, смехота.... Побрызгало асфальт, немного прибило пыль, и все. А потом париловка началась... Жара так и осталась, но зато влажность стала свирепствовать.

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