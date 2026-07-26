330 лет славы флота: в Казани отметили День ВМФ

Фото: филиал Российского Союза боевых искусств по Республике Татарстан В казанском Парке Победы состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню ВМФ и 330‑й годовщине со дня образования Военно‑морского флота.
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