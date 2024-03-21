Новый корпус для испытаний авиадвигателей построит предприятие в Перми

Пермское предприятие АО “ОДК-Стар” (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) получило положительное заключение государственной экспертизы на строительство испытательного корпуса площадью более четырех тысяч квадратных метров.
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