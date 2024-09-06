Sergey Elagin/Globallookpress Не исключено, что в Россию тайно ввезут партию особых мигрантов.
В Россию тайно ввезут партию особых мигрантов? В такси и в доставке их не увидишь
Комментарии
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Александр Рус
давно пора!а этих баранов ишачих гнать в родные кишлаки и попросить талибов-они их быстро поставят раком
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2 час.
Людмила Лиханова
Давай, иди в сантехники, дворники...а уж потом кричи об трудоустройстве. Ты ж даже просто на завод к станку не пойдешь, дятел тупоголовый
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1 час.
Людмила Лиханова
Когда-то у нас работали вьетнамцы и тогда они были трудяги. Корейцы очень дисциплинированы и если не давать и у нас расслабляться то они решат многие наши проблемы. Ведь у нас все рвались и рвутся в менеджеры,экономисты, блогеры и пр. а работать надо, прежде всего, в промышленности.
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1 час.
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