В Россию тайно ввезут партию особых мигрантов? В такси и в доставке их не увидишь

Давай, иди в сантехники, дворники...а уж потом кричи об трудоустройстве. Ты ж даже просто на завод к станку не пойдешь, дятел тупоголовый

Людмила Лиханова

Когда-то у нас работали вьетнамцы и тогда они были трудяги. Корейцы очень дисциплинированы и если не давать и у нас расслабляться то они решат многие наши проблемы. Ведь у нас все рвались и рвутся в менеджеры,экономисты, блогеры и пр. а работать надо, прежде всего, в промышленности.