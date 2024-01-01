Актер Никоненко возмутился награждением Орбакайте в Москве

cto talykova

У меня вопрос: кто нибудь, когда нибудь,где нибудь слышал от Орбакайте что то не достойное о России.За что вы её так? Девочкой была очень трудолюбивой, стала довольно мудрой женщиной. Мать трёх детей. Да вышла замуж за мужчину живущего в Америке. Имеет право на личную жизнь и женское счастье. Если мамаша из себя вообразила бог знает что, то думаю Кристина не может быть в ответе за свою зазнавшуюся хабалистую мамашу. И что же всё таки получила в награду Орбакайте и за что?