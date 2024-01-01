«Премии должны получать другие» Вернувшиеся в Россию Кристина Орбакайте и Александр Ревва с головой окунулись в светскую жизнь.
Актер Никоненко возмутился награждением Орбакайте в Москве
Комментарии
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СК
Сергей К
ну нашли кого наградить менять все начальство нужно нафик Кто их назначил?
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3 час.
cto talykova
У меня вопрос: кто нибудь, когда нибудь,где нибудь слышал от Орбакайте что то не достойное о России.За что вы её так? Девочкой была очень трудолюбивой, стала довольно мудрой женщиной. Мать трёх детей. Да вышла замуж за мужчину живущего в Америке. Имеет право на личную жизнь и женское счастье. Если мамаша из себя вообразила бог знает что, то думаю Кристина не может быть в ответе за свою зазнавшуюся хабалистую мамашу. И что же всё таки получила в награду Орбакайте и за что?
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48 мин.
ct
cto talykova
Премия модного телеканала. Фу ты ну ты. А смуту подняли, как будто ей орден вручили, за заслуги перед отечеством.Начальство сразу менять надо. Какое начальство, за что менять!!? Какие мы скорые на расправу. Вашу энергию,да в мирных целях. Создайте канал и награждайте достойных по вашему понятию людей. Слабо?
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35 мин.
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