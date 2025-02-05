В Архангельске установили временный лестничный пролёт в доме на Воскресенской

Накануне вечером по системе 112 поступило сообщение: по адресу Воскресенская, 116 просел первый лестничный пролет к лифтуНа место выезжали замглавы города по городскому хозяйству Михаил Иванов, глава Ломоносовского округа Алексей Ганущенко и представители УК.