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Военный эксперт Баранец: стратегическая инициатива возвращается к ВС РФ

Военный эксперт Баранец: стратегическая инициатива возвращается к ВС РФ

У украинской стороны нет уверенности в своей победе и правоте. Это неверие, прикрытое громкими заявлениями официальных лиц республики, приводит к тому, что украинские бойцы хотят поскорее все закончить, считает полковник в отставке Виктор Баранец.

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