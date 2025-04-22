Невероятное-21: Япония, догоняй! В России внезапно для Запада грянула серверная революциЯ

Ситуацию не афишируют, но наши чипмейкеры возможно уже освоили и 28-нм техпроцесс Никита Ростовский Фото: Дмитрий Ахмадуллин/ТАСС По данным американского Управления экономики и статистики (ESA), входящего в Департамент торговли США, по количеству центров обработки информации Россия поднялась с 10 места, которое она занимала в 2021 году, на 8 место в мире (по состоянию на март 2025 года), обойдя — представьте! — Японию и Канаду.