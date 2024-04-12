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Дуда: у Польши нет систем ПВО Patriot, поэтому она не может передать их Украине

Дуда: у Польши нет систем ПВО Patriot, поэтому она не может передать их Украине

Польша не может передать Украине системы ПВО Patriot, потому что не имеет их в своем арсенале. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции со своими коллегами из Литвы и Украины Гитанасом Науседой и Владимиром Зеленским, трансляцию вел украинский телеканал "Общественное", передает РИА Новости.

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