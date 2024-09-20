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Зеленский обновил состав ставки главнокомандующего

Зеленский обновил состав ставки главнокомандующего

Президент Украины Владимир Зеленский обновил состав ставки верховного главнокомандующего. Глава украинского государства вывел из нее экс-главу МИД Дмитрия Кулебу и ввел его приемника на дипломатическом посту Андрея Сибигу, следует из указа Зеленского.

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