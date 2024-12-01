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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дитц перешел в «Автомобилист». Контракт – до конца сезона

Контракт с 31-летним защитником рассчитан до конца нынешнего сезона. Ранее Дитц расторг договор с «Авангардом» по соглашению сторон.

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