Женщины Кубы: как живут красотки с острова Свободы

Что общего между кубинской женщиной и алхимиком? Обе способны создать нечто из ничего! Только если алхимики пытались получить золото, то кубинки умудряются создавать роскошный образ из минимума возможностей и вкусный ужин из риса и масла.
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