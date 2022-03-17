Российская фотосеть Россграм заменит собой Instagram!

Популярная в России фотосеть Instagram была недавно заблокирована по требованию Генпрокуратуры. Причина блокировки вполне очевидна – платформа сочла возможным размещать на своих страницах открытые призывы к насильственным действиям в отношении … .
Популярная в России фотосеть Instagram была недавно заблокирована по требованию Генпрокуратуры. Причина блокировки вполне очевидна – платформа сочла возможным размещать на своих страницах открытые призывы к насильственным действиям в отношении … .
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