Лидер оппозиции Израиля призвал к пересмотру отношений с Россией

Лидер израильской парламентской оппозиции Яир Лапид в интервью русскоязычному израильскому порталу «Вести» выразил уверенность, что Израилю следует пересмотреть свои отношения с Россией в свете позиции Москвы по конфликту с ХАМАС в секторе Газа.
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