Минобороны сообщило о перехвате 68 БПЛА над Кубанью и Крымом

В ночь на 27 апреля дежурные средства ПВО «уничтожили и перехватили» над Краснодарским краем и Крымом в общей сложности 68 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Министерство обороны в своем телеграм-канале.
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