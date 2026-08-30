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Тренер «Оренбурга» Ахметзянов: «Спартак» девять раз просил пенальти. Когда столько просят, выглядит не очень»

Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов поделился впечатлениями от ничьей со «Спартаком» (1:1) в матче 6-го тура РПЛ и раскритиковал манеру общения футболистов красно-белых с судьями.

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