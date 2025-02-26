Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Свежие комментарии

  • Valery
    А мог бы и шашкой рубануть. Повезло эССтонской кобыле.Евросоюз не знает...
  • alik3456 Джексон
    Пускай учится раком в кабинет заходить...Евросоюз не знает...
  • Andrej Popp
    Вы это серьёзно ? ПЛОХО-же вы историю знаете ! Так хоть бы погуглили по данному вопросу, чтобы в лужу не садиться !Братушки в поиска...

Голосование в ООН показало, кто России друг, а кто не очень

Голосование в ООН по украинскому конфликту может перевернуть с ног на голову представления о том, кто России друг, а кто — не очень.

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