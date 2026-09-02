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Царьград

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Кудрин предсказал: к 2030 году ИИ создаст треть творчества

Кудрин предсказал: к 2030 году ИИ создаст треть творчества

Эксперт ВШЭ Даниил Кудрин заявил, что к 2030 году около трети творческого контента будет создано ИИ. Потери авторов и правообладателей, по оценкам, могут достичь одного трлн рублей.

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