Кудрин предсказал: к 2030 году ИИ создаст треть творчества

Эксперт ВШЭ Даниил Кудрин заявил, что к 2030 году около трети творческого контента будет создано ИИ. Потери авторов и правообладателей, по оценкам, могут достичь одного трлн рублей.
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