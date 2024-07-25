Подарки, викторины и танцы – в Академическом готовятся отметить День строителя

В Екатеринбурге День строителя можно будет отметить дважды. Главный застройщик восьмого района Екатеринбурга АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») готовит развлекательную программу сразу на двух площадках.
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