Рэнди Гарднер установил рекорд бодрствования 11 дней подряд

В 1964 году 17-летний американец Рэнди Гарднер установил рекорд, не спав 264 часа в Стэнфордском университете.
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